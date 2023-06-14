Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 14:13
Ankara Mamak Cengizhan da 3+1 kiralık daire var

Sıfır ayarında


zerdalinka
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:08
İletişime geçebilirmiyiz

Pta123
Şef
14 Haziran 2023 16:09
Mesaj atarmisin ozelden görüşelim

Gururu65
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 18:46

Sincan Yeni yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında, Gop Metro istasyonunun bitişiğinde 1+1 Eşyalı Amerikan Mutfaklı ve 2+1 Amerikan Mutfaklı sıfır kiralık daire vardır.


DUYAR2830
Aday Memur
14 Haziran 2023 20:12

Meaba 1+1 ve 2+1 in kira fiyatları ne kadar...

Gururu65, 4 saat önce

Sincan Yeni yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında, Gop Metro istasyonunun bitişiğinde 1+1 Eşyalı Amerikan Mutfaklı ve 2+1 Amerikan Mutfaklı sıfır kiralık daire vardır.


Gururu65
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 22:15

Kardeş 1+1 Eşyalı olan 12500 Tl. 2+1 Boş olarak 13 Bin Tl.Evler sıfır, kimse oturmamış.

DUYAR2830, 2 saat önce

Meaba 1+1 ve 2+1 in kira fiyatları ne kadar...

Toplam 5 mesaj

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