Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


14 Haziran 2023 14:26
Ziraat Katılım bankası zulmü
Bankamatikten para çektim sıkıntı oldu ziraat bankası müşteri hizmetlerini aradım kimse yardımcı olamadı şubeye gidin dediler şubeye gitmek bir günümü alıyor burdan diyanet başkanı baştan olmak üzere bu işin içinde ne varsa lütfen açıklayın biz sadece su zanda bulunuyoruz Katılım olsun fakat ilçede katılım yoksa mecbur olmasın ne olur hal edin allah belasını versin diretenlerin

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