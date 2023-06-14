Ziraat Katılım bankası zulmü

Bankamatikten para çektim sıkıntı oldu ziraat bankası müşteri hizmetlerini aradım kimse yardımcı olamadı şubeye gidin dediler şubeye gitmek bir günümü alıyor burdan diyanet başkanı baştan olmak üzere bu işin içinde ne varsa lütfen açıklayın biz sadece su zanda bulunuyoruz Katılım olsun fakat ilçede katılım yoksa mecbur olmasın ne olur hal edin allah belasını versin diretenlerin

Bankamatikten para çektim sıkıntı oldu ziraat bankası müşteri hizmetlerini aradım kimse yardımcı olamadı şubeye gidin dediler şubeye gitmek bir günümü alıyor burdan diyanet başkanı baştan olmak üzere bu işin içinde ne varsa lütfen açıklayın biz sadece su zanda bulunuyoruz Katılım olsun fakat ilçede katılım yoksa mecbur olmasın ne olur hal edin allah belasını versin diretenlerin