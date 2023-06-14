Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 14:50
polisler kendi memleketine gidecek 2024

2024 de büyükşehir olacak iller ile polisler kendi memleketine gidecek


Movistarr
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:30

referansın olmadan bırak kendi memleketin büyük şehire yanındaki ile bile gidemezsin. ne anlatıyorsun kardeşim sen., milleti gazlamayın. . iki şark yapmış adamı .5. tercihine hatta tercih dışına yolluyorlar. sen yok memleketin gidecek diyorsun. gerçekleri yazın gerçekleri. polyannacılık oynamayın.


Police0063
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:53

Haklısınız ama Adana'ya giden devrem var torpili yok resmi ekiplerde calisiyordu


kripto1982
Şef
14 Haziran 2023 16:44
Aynen arkadaşlar bencede önümüzdeki yıl büyükşehir olan memlekete gidiş devam eder, ben bu sene 2. Şark sonrasında memleketim Adana'ya tayinim çıktı, 1 tercihimdi, torpilim yoktu, olsa zaten ekiplerde calısmam, ama tercih dısıda Adana'ya çıkan oldu, meslekte 17. Yılım neye göre atama yapılıyor anlamış değilim, rabbim herkesin hakkında hayırlısını nasip etsin inşallah.

Dead.588
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:22

&#128079;&#128079; aynen

Movistarr, 7 saat önce

referansın olmadan bırak kendi memleketin büyük şehire yanındaki ile bile gidemezsin. ne anlatıyorsun kardeşim sen., milleti gazlamayın. . iki şark yapmış adamı .5. tercihine hatta tercih dışına yolluyorlar. sen yok memleketin gidecek diyorsun. gerçekleri yazın gerçekleri. polyannacılık oynamayın.


kızılelma2023
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:25
Çift şark yapan birçok kişiye bu sene memleket geldi. Seneye nasıl olur bilmem

Hayalci99
Memur
14 Haziran 2023 20:51

Değil 2024, 2124 bile olsa memleketine vermezler. Asrın felaketi olmuş herşeyimi kaybetmişim yine de memleketime vermediler.

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