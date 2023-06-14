polisler kendi memleketine gidecek 2024

Aynen arkadaşlar bencede önümüzdeki yıl büyükşehir olan memlekete gidiş devam eder, ben bu sene 2. Şark sonrasında memleketim Adana'ya tayinim çıktı, 1 tercihimdi, torpilim yoktu, olsa zaten ekiplerde calısmam, ama tercih dısıda Adana'ya çıkan oldu, meslekte 17. Yılım neye göre atama yapılıyor anlamış değilim, rabbim herkesin hakkında hayırlısını nasip etsin inşallah.

Aynen arkadaşlar bencede önümüzdeki yıl büyükşehir olan memlekete gidiş devam eder, ben bu sene 2. Şark sonrasında memleketim Adana'ya tayinim çıktı, 1 tercihimdi, torpilim yoktu, olsa zaten ekiplerde calısmam, ama tercih dısıda Adana'ya çıkan oldu, meslekte 17. Yılım neye göre atama yapılıyor anlamış değilim, rabbim herkesin hakkında hayırlısını nasip etsin inşallah.