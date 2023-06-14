Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Haziran 2023 14:56
Msb işçi sağlık raporu

İşçi saglik raporunda nelere bakiliyor cok detayli mi herhangibir yerden alinabiliyor mu


Bumiay
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:13
Nereye başvurdun

leyla66lm
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:16

Sivas 22. Ikmal


alpber
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:54

subay alır gibi bakmıyorlar aşırı bir sağlık sorunun yoksa bir sıkıntı olmaz


leyla66lm
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:59

Yok sagolun sağlık raporundan sonra ne kadar surede çağırırlar

Toplam 4 mesaj

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