Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Haziran 2023 15:16
Pamukkale Üniversitesi Büro personeli Asil kazananlar Var mı ?

Pamukkale üniversitesi büro personelinde ilçelerde asil kazananlar kaç puanla girdiler acaba ?


ahmetcanyildirim93
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:25

arkadaşım girdi 82 ile


ris258
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:28

hangi ilçeye acaba biliyor musunuz ?

ahmetcanyildirim93, 6 saat önce

arkadaşım girdi 82 ile

Toplam 2 mesaj

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