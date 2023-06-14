Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 15:38
Hastane de çalışıp Şu an mutlu olan tek bir kesim var İşçiler

Aramızda yakın zamanda emekli olacak bir sağlık memuru varsa düşeceği duruma çok üzülüyorum. alacağı maaş ile prim içler acısı. 1 ay sonrası kendine iş aramak durumunda kalacak. Hakkaten 20 yıl okumanın bedeli bu olmamalıydı. ahsap selamı ile işe giren adamdan az maaş alıyoruz. Beddua etmiyorum. Çünkü tepkimizi vermiyoruz. Hepimiz bu durumu kanıksadık. İşçiler mutluluktan köşelerde bizim maaşla dalga geçmekten 10 yaş gençleştiler. Biz hala sözde okumuş kesim olarak ses çıkarmıyoruz. Ottan farkımız yok. adamlar temmuz zammıyla 30 a yakın veya üzeri maaş toplamı alacaklar. Biz ise 22 bin verecekler mi acaba diye düşünüyoruz. Okumuş kesimin basireti bağlanmış Doktorundan tut hemşiresine, teknikerine, teknisyenine hepimiz korkak insanlarız acaba biri bir şey der mi diye konusunu dahi açamıyoruz. Bize bunlar müstehak. Çocuklarınızı ailenizi tatile götüremeyince bir yemeğe götüremeyince hiç mi üzülmüyorsunuz. Ya da ev araba alamayıncı hiç mi zorunuza gitmiyor. Aldığınız maaşı ev sahibine vermek hiç mi zorunuza gitmiyor. Sözde okumuş kesim susarak elinize kazanım geçeceğini mi sanıyorsunuz.


wiseelit
Memur
14 Haziran 2023 15:44

selamünaleyküm hocam öncelikle dikte ile yazdırıyorum bu nedenle noktalama işaretleri olmayacak ben size katılıyorum uzun zamandır ben twitter'dan eylemler yapıyorum ve birkaç bin memur dışında hiçbir memur eylemlere katılmıyor istifaya yönlendirmeye çalıştım birçok memuru istifa etmedi hiç kimse sendikalardan kimse istifa etmiyor hatta çoğu boş boş ortalıkta dolaşan memurlar bunlar istifa ettikleri zaman olacak belli göze batacaklar diye istifa etmiyorlar yani biz ne yaparsak yapalım boş memurlar torpilli memurlar ve gözü korkan memurlar nedeniyle biz hiçbir şekilde 30 bin lira gibi bir aylığı alamayacağız benim twitter'da istemiş olduğum şey 30 bin lira aylık hediye ikramiye bayram şeyi farkı ve diğer farklarda ama maalesef hiçbirini alamayacağız görünen o çünkü hükümetin iki dudağı arasında sendikalar 22 bin liranın peşine koşmaya başladılar sendikalar


ggizemyildirim.9898
14 Haziran 2023 15:50

psikolojik olarakta ağır evet


Maas Fakiri
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:53

22 bin tl sendikanın kazanımı değil ki bunu hükümet seçim öncesi vaat etmişti. İşçiler bizden çok mu zeki ki ellerine geçen her kuruş emekliliklerine yansıyor. Biz sözde okumuş kesimin ki yansımıyor. Anlamıyorum kardeşim bu insanlar niye bu kadar korkak. Korkarak hakkını aramayarak bir ömür yaşanılır mı. İnsan olan buna nasıl susabilir.

wiseelit, 7 saat önce

selamünaleyküm hocam öncelikle dikte ile yazdırıyorum bu nedenle noktalama işaretleri olmayacak ben size katılıyorum uzun zamandır ben twitter'dan eylemler yapıyorum ve birkaç bin memur dışında hiçbir memur eylemlere katılmıyor istifaya yönlendirmeye çalıştım birçok memuru istifa etmedi hiç kimse sendikalardan kimse istifa etmiyor hatta çoğu boş boş ortalıkta dolaşan memurlar bunlar istifa ettikleri zaman olacak belli göze batacaklar diye istifa etmiyorlar yani biz ne yaparsak yapalım boş memurlar torpilli memurlar ve gözü korkan memurlar nedeniyle biz hiçbir şekilde 30 bin lira gibi bir aylığı alamayacağız benim twitter'da istemiş olduğum şey 30 bin lira aylık hediye ikramiye bayram şeyi farkı ve diğer farklarda ama maalesef hiçbirini alamayacağız görünen o çünkü hükümetin iki dudağı arasında sendikalar 22 bin liranın peşine koşmaya başladılar sendikalar


wiseelit
Memur
14 Haziran 2023 17:52

22000 TL sendikaların kazanımı değil. İşçi sendikalarının açtığı yolun sonucudur. Ayrıca, biz Twitter'dan eylemler yapmasaydık, yüz binleri bulan etiketleri oluşturmasaydık, bu memurlar 22000 TL'yi göremezlerdi. Hatta, bir aralar nabız yokladılar. 22000 Tl bürüt olacaktı. Anında eylemleri ateşledik. Hatta, eylemleri ateşleyenlerin başında ben de vardım.

Sarı ve sarımsı sendikaların hiç bir üyesi bize katılmadı. Sendikaların çok azı destekledi.

22000 TL'yi duyan Ali Yalçın adlı beceriksiz ve satılmış adam bunun peşinde koşmaya başladı. hatta bakan bile bu şahsiyeti düşük adamı yalanladı. "Biz kazandık ." diyordu. yalan makinesi bu. Hükumetin memurları durdurmak için oraya koyduğu bir piyondan başkası değil.

Parsayı topladıkça bu sendikalar başımızdalar.

Hiçbir memur istifa etmiyor. Etmezler. %2 onlar için çok mühim.

Yazıklar olsun. 900 TL alacaklar diye, önden verdikleri 450 TL'yi dahi göremeyecek kadar cahil memurların yüzünden bu haldeyiz.

Memurlar okumuş kesim falan değil. Ülkenin cahil kesimidir. %10 civarı bilgili ve şahsiyetli memur vardır. Kalanı benim gözümde hiç.

657 nedir? Bunu dahi bilmeyen boş memurlar var. Mobbinge uğruyor. Farkında bile değil. Emme basma tulumba gibi adamlar memur oluyor.

Yaşlı memurlar yok mu? Onlar tabutta kurumlarını terk edecek. Sendikayı bilmezler, yasaları bilmezler, hiç bir şey bilmezler. Çoğu YH kadrosunda.

Memur olacaklara KPSS sınavının dışında, 657, anayasa, genel kültür, IQ testi gibi aşamaları olan bir sınav daha yapılmalı.

Cahillerin yüzünden biz de yanıyoruz.

Maas Fakiri, 6 saat önce

22 bin tl sendikanın kazanımı değil ki bunu hükümet seçim öncesi vaat etmişti. İşçiler bizden çok mu zeki ki ellerine geçen her kuruş emekliliklerine yansıyor. Biz sözde okumuş kesimin ki yansımıyor. Anlamıyorum kardeşim bu insanlar niye bu kadar korkak. Korkarak hakkını aramayarak bir ömür yaşanılır mı. İnsan olan buna nasıl susabilir.


y3s5f
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:45

işçi maaşı 22bin değil yanlışın var daha düşük.İnsan beğenmediği işi neden yapar orası da ayrı konu


Maas Fakiri
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:54

Sen onu okumamış kesime anlat. tediyesi ikramiyesi gece farkı yol ücreti yemek ücreti cartu curtu saymakla bitmez. Git kendinle alay et. Karşısında aptal var sanıyor.

y3s5f, 4 saat önce

işçi maaşı 22bin değil yanlışın var daha düşük.İnsan beğenmediği işi neden yapar orası da ayrı konu

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