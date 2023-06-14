Hastane de çalışıp Şu an mutlu olan tek bir kesim var İşçiler

22000 TL sendikaların kazanımı değil. İşçi sendikalarının açtığı yolun sonucudur. Ayrıca, biz Twitter'dan eylemler yapmasaydık, yüz binleri bulan etiketleri oluşturmasaydık, bu memurlar 22000 TL'yi göremezlerdi. Hatta, bir aralar nabız yokladılar. 22000 Tl bürüt olacaktı. Anında eylemleri ateşledik. Hatta, eylemleri ateşleyenlerin başında ben de vardım.

Sarı ve sarımsı sendikaların hiç bir üyesi bize katılmadı. Sendikaların çok azı destekledi.

22000 TL'yi duyan Ali Yalçın adlı beceriksiz ve satılmış adam bunun peşinde koşmaya başladı. hatta bakan bile bu şahsiyeti düşük adamı yalanladı. "Biz kazandık ." diyordu. yalan makinesi bu. Hükumetin memurları durdurmak için oraya koyduğu bir piyondan başkası değil.

Parsayı topladıkça bu sendikalar başımızdalar.

Hiçbir memur istifa etmiyor. Etmezler. %2 onlar için çok mühim.

Yazıklar olsun. 900 TL alacaklar diye, önden verdikleri 450 TL'yi dahi göremeyecek kadar cahil memurların yüzünden bu haldeyiz.

Memurlar okumuş kesim falan değil. Ülkenin cahil kesimidir. %10 civarı bilgili ve şahsiyetli memur vardır. Kalanı benim gözümde hiç.

657 nedir? Bunu dahi bilmeyen boş memurlar var. Mobbinge uğruyor. Farkında bile değil. Emme basma tulumba gibi adamlar memur oluyor.

Yaşlı memurlar yok mu? Onlar tabutta kurumlarını terk edecek. Sendikayı bilmezler, yasaları bilmezler, hiç bir şey bilmezler. Çoğu YH kadrosunda.

Memur olacaklara KPSS sınavının dışında, 657, anayasa, genel kültür, IQ testi gibi aşamaları olan bir sınav daha yapılmalı.

Cahillerin yüzünden biz de yanıyoruz.