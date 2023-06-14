Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 15:45
Yıllık İzin Sorunsalı

Bu meslekte bizim derdimiz ve çilemiz sanırım bitmeyecek 2 yıllık iznimiz var ama yeni gelen idare 14 günden fazla izne müsaade etmiyormuş arkadaşlar şaka gibi inanın insanlar bayram tatilini 9 gün yapar iznini üstüne ekler bizse kendi iznimiz ile dahi yıllık izne ayrılamıyoruz bu sorunlara çare umarım bulunur da poliste az da olsa insan olduğunu hatirlar

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminTemmuz Polis maaşı tahminim.Seçim TaltifiOperasyonel birimŞubat ayı mazeret atamalarıPolisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiİzmir tayini çıkanlar Tek başlıkTemmuzda zam yok

Sözlük

kadınlar ne ister adlı soru 6 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 ulaşgkc 11 trt 2 1 sözlükte yalnız kalmak 2 idrardan gübre olur mu 3 Kaplan 1 trafik magandası 1 cep telefonu 2 maki 1

Son Haberler

İzmir'de 'imalat hatası' tespit edilen konut projesiyle ilgili bürokratlara baskı yapıldığı iddiasıAdana'da bir kişi alışveriş merkezi damında ölü bulunduŞırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildiFed merakla beklenen faiz kararını açıkladıKKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor