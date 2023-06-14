Senelik izin hizmet birleştirme

kardeşim 27. dönemim bizim de ne 1 sene doldu ne de asalet tasdik oldu kamuda çalışan devrelerim ya da askerliğini yapanların erken izinleri açıldı idari büroyla görüş eksik bilgi veriyorlar sana

kardeşim 27. dönemim bizim de ne 1 sene doldu ne de asalet tasdik oldu kamuda çalışan devrelerim ya da askerliğini yapanların erken izinleri açıldı idari büroyla görüş eksik bilgi veriyorlar sana