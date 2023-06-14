Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 16:14
Senelik izin hizmet birleştirme
28.donem polisim daha once sözleşmeli memurluk yaptim iki hizmetim 1 yili geciyor bunu saydırıp senelik iznimi actirabilirmiyim.

27çevikk27
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:29
Kamuda sigortan varsa birleştirebilirsin kardeşim

KG1453
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:32
Polislikte ayri bir kanun oldugunu asalet tasdik olmadan senelik izin acilmayacagini beyan ediyor burocu kamuda sigortam var 4b li sozlesmeli memurluk yaptim.
27çevikk27, 6 saat önce
Kamuda sigortan varsa birleştirebilirsin kardeşim

27çevikk27
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:34
Asaletim yok ücretli öğretmenlik yaptığım için hizmet birleştirdim ve yıllık iznim açıldı asalet olmadan yıllık izin açılmaz diye bir muhabbet yok yani

KG1453
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:37
Polislikte 1 yili doldurmadan actirdiniz degil mi
27çevikk27, 6 saat önce
Asaletim yok ücretli öğretmenlik yaptığım için hizmet birleştirdim ve yıllık iznim açıldı asalet olmadan yıllık izin açılmaz diye bir muhabbet yok yani

icp0760
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:51
kardeşim 27. dönemim bizim de ne 1 sene doldu ne de asalet tasdik oldu kamuda çalışan devrelerim ya da askerliğini yapanların erken izinleri açıldı idari büroyla görüş eksik bilgi veriyorlar sana

Proletariat
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 18:39
Benim devrelerimden 6 ay önce iznim açılmıştı askerlik yaptığım için ayrıca arkadaşım kısa bir memuriyet geçmişi olduğu için oda 1 sene dolmadan ve asalet gelmeden 20 gün yıllık izin hakkı doğmuştu. Yıllık iznin asalet ile hiçbir alakası yok bürocunuz yanlış bilgi vermiş. Bizzat kendim yaşadım bunları gidip iznini açtırabilirsin..
KG1453, 6 saat önce
Polislikte 1 yili doldurmadan actirdiniz degil mi

KG1453
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:46
Saolun israrla actiramazsin diyor ya bilmiyor ya bilerek yapiyor. Dilekceyi yazacagim
Proletariat, 4 saat önce
Benim devrelerimden 6 ay önce iznim açılmıştı askerlik yaptığım için ayrıca arkadaşım kısa bir memuriyet geçmişi olduğu için oda 1 sene dolmadan ve asalet gelmeden 20 gün yıllık izin hakkı doğmuştu. Yıllık iznin asalet ile hiçbir alakası yok bürocunuz yanlış bilgi vermiş. Bizzat kendim yaşadım bunları gidip iznini açtırabilirsin..

10Kartal10
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:22
Git personele ver yazıyı uğraşma bürocu ile
Toplam 8 mesaj

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