Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Haziran 2023 16:22
Jandarma Uzman Çavuş Maaşsız Emekli olabilirmi

Bildiğim duyduğum kadarıyla çeşitli kurum ve konumda kişiler 20 sene çalışıp maaşı beklemek sureti ile emekli olabiliyor peki bu j.uzm.çvş için geçerli midir

Gecerli ise de değilse de konu açmışken ilgili konu erbabı biri yanıt verirse diye ekleyim bi kaç soru daha

Maaşlı yada maaşsız en erken ne zaman emekli olabilirim?


Kript3x
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:23

Askelikte yapıldı tabiki 2014-2015 arası 12 ay

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