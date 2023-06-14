Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 16:29
Banka Promosyonu

Arkadaşlar 2022/11 ile atandım arşivim 5 ay sürdü falan derken yarın ilk maaşımı alıcam. Banka promosyonunuz maaşınızdan ne kadar sonra yattı? Daha önce atandığımda ilk maaşımdan 1 hafta sonra yatmıştı. Yine aynı şekilde mi olur? Bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim.

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