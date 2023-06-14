Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 16:36
Özür grubu
Merhaba, özür grubundan(eş durumu) yerleşememe durumunda il emri ne kadar zaman sonra veriliyor? Aynı gün içinde mi sonrasında mı? Geçen sene nasıl ilerlemişti süreç deneyselim arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?

melcea
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 17:27

Sonrasinda oluyor. Belli bir vakti yok. Verileceginin garantisi de yok aslinda.


aikyone7
Aday Memur
14 Haziran 2023 20:02
Teşekkürler hocam inşallah verilir stresli bir durummuş
melcea, 5 saat önce

Sonrasinda oluyor. Belli bir vakti yok. Verileceginin garantisi de yok aslinda.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Okul baloları, mezuniyet törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?Proje Okullarına Başvuru Kılavuzu Açıklandı22 Bin Görüşmeleri Ekime Kaldı. Ne dedik Biz?Sürücü kursu hocasını CİMERE şikayetSürücü direksiyon sınavında şoförler odası ne iş yapar?uzmanlık 5 yıl ne oldu?Deprem Tazminatı YattıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir17bin maaş alıyorum 2 ye 1 im. Temmuzda benim maaşım da mi 22 bine eşitlenecek?

Sözlük

Allaha havale etmek 1 ryan kent 1 ulaşgkc 11 mide yanması 3 tabutta canlanmak 1 trt 2 1 bikoz 1 markette bale yapan abla 1 kadınlar ne ister adlı soru 6 afrika örgüsü 1

Son Haberler

İzmir'de 'imalat hatası' tespit edilen konut projesiyle ilgili bürokratlara baskı yapıldığı iddiasıAdana'da bir kişi alışveriş merkezi damında ölü bulunduŞırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildiFed merakla beklenen faiz kararını açıkladıKKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor