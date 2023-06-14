Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 17:06
Memurlar Net Uyuma, E-okul 2 gündür kapalı!

2 gündür e okulda raporlar açılmıyor, ne not fişleri çıkarabildik ne karneler! Cuma sabahı karne verileceğine göre sadece perşembe günü kaldı elimizde? Meb den hicbir açıklama yok, hicbir düzeltme çabası yok! Sene 2023, Cumhuriyetin 100.yılı!


melcea
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 17:26

Biz bugun cikardik not cizelgelerini.

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