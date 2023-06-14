Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 17:10
il içi il dışı yer değiştirme klavuzu yayımlandı
il içi il dışı yer değiştirme klavuzu yayımlandı,hepimize hayırlı olsun

mustafakakac
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:11
MEB, Öğretmenlerin 2023 Yılı Yer Değişikliği Atama Takvimini yayımladı https://www.memurlar.net/haber/1068173/

hakko3379
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:51

Emeklilerden boşalan yerlerin açık olup olmayacağı konusu yine farklı uygulama götürecek anlaşılan bazı yerlerde muhtemel açık gösterildi çünkü


popcorn007
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 18:00

emeklilerden boşalan yerleri isteğe bağlı olan il dışı tayinlerine açmıyorlar. Sadece özür grubuna yansıtıyorlar. Ama bu sene bol bereketli bir tayin dönemi olacak inşallah, yeni bakanımız isteğe bağlı il dışı tayinlerine bol kontenjan verecek inşallah.

hakko3379, 4 saat önce

Emeklilerden boşalan yerlerin açık olup olmayacağı konusu yine farklı uygulama götürecek anlaşılan bazı yerlerde muhtemel açık gösterildi çünkü


Feriduni
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 18:25
Hocam, İNŞALLAH dediğiniz gibi olur.
popcorn007, 4 saat önce

emeklilerden boşalan yerleri isteğe bağlı olan il dışı tayinlerine açmıyorlar. Sadece özür grubuna yansıtıyorlar. Ama bu sene bol bereketli bir tayin dönemi olacak inşallah, yeni bakanımız isteğe bağlı il dışı tayinlerine bol kontenjan verecek inşallah.


sipsa26
Şef
14 Haziran 2023 18:53

Bir tane işini doğru düzgün yapan bir bürokrat yok mu bu MEB de.


sipsa26
Şef
14 Haziran 2023 18:56

4 gün başvuru süresi verilmesinin mantığı nedir? Neden 18 haziran da başlamıyor da başvurular Temmuz ayına sarkıtıyorsun. Kimse emeklilik işlemlerinden bahsetmesin. Emeklilik işlemeierinş de öne alabilirsin. İkincisi emekli olanların yerlerinin iliçi ve ildışı a yansıtıldığını ben daha görmedim. Eş durumu tam facia bir hafta başvuru onayı var. Yok abi ne değişirse değişsin. Hiç bir şey değişmiyor

sipsa26, 3 saat önce

Bir tane işini doğru düzgün yapan bir bürokrat yok mu bu MEB de.


UMAY13
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:17

Hayırlı olsun hocalarım..Herkesin istediği yere gitmesi dileğiyle .

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