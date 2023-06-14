Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 17:11
Deprem Tazminatı

Geçici görevle bölgeye gidenlere son 2 3 gün içinde AFAD tarafından ödeme yapılmış galiba.Alan arkadaşlar bilgi yazabilir mi?


masterrrrr
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:44

Hatayda 2 ay kaldim nisan sonunda geldim hala gelen giden yok pes


dadaş 2520
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:47

Maraş a ilk giden guruptanim yatan bisey yok....


Karam1453
Aday Memur
14 Haziran 2023 22:12

Aynı şekilde devrem bende 7 Şubat ilk giden gruptayim bekliyoruz

dadaş 2520, 3 saat önce

Maraş a ilk giden guruptanim yatan bisey yok....

Toplam 3 mesaj

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