Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 17:16
İl içi teyin ilişik kesme ve başlama süresi
Merhaba hocalarım, bu yıl il içi tayine başvuracağım. İlişik kesme ve göreve yeniden başlama konusunda kaç gün vaktimiz var? Şimdiden teşekkürler

İkuk
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:57
Merhabalar hocam, İl içi 1 gün süre, il dışı 15 gün.
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