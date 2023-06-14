KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Haziran 2023 17:23
İİBF atama

iyi günler dostlar. 2024 ocak ayında "Çeko"dan mezun oluyorum. puanım 81.55 sizce sizce son atamada (2024 temmuz) bu puanla atanır mıyım? malum ilk atamada m7 82 puanları gördü. meb'in aldığı 4bin büro personelinde dahi 84leri gördü. Sizce son atamada 81 ile atanma ihtimalim nedir?


yeşilrussel
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:37

Bu alimda bile atanabilirsin tcdd cekodan alim yaoacak duz memuru

Toplam 1 mesaj

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