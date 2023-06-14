Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 17:30
Harcirahsiz ve yolluksuz görevlendirme olur mu

Arkadaşlar kendim istedim diye mi nedenini bilmiyorim. Görevlendirme istedim. Harcirahsiz ve yolluksuz görevlendirilmesi uygun yazmislar. Harcırah kanunu ne diyor bu konuda bilen var mı


Maas Fakiri
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:58

Bakanlığın sizle ilgili yazısında harcırah verilecek denmişse ödenir. Denmemişse istisnadır


Karullu58
Aday Memur
14 Haziran 2023 20:59
Alırsın her türlü ama memuriyet mahali nerden nereye değişti solersen yardımcı oluruz
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