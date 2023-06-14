KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Haziran 2023 17:35
Sözleşmeli katip

Sözleşmeli katip olarak atanırsak aynı kpss puanını pomem asem tsk dış alımlarında kullanabilir miyim? Geçiş süreci nasıl olur? Bilgisi olan var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Büro personeliAdliyede elektrik teknisyeni olmak zor mu?Uzaktan okunacak 2 yıllık bölüm tavsiyesiKPSS puanım geçerli mi?Küçükçekmece adliyesi

Sözlük

dünyanın en yoksul ülkesi 3 Sivrisinek 1 Allaha havale etmek 1 define 2 mide yanması 3 mona lisa 1 pelikan yılan balığı 1 deprem habercisi 1 trt 2 1 Yırtık Pantolon 1

Son Haberler

Adana'da bir kişi alışveriş merkezi damında ölü bulunduŞırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildiFed merakla beklenen faiz kararını açıkladıKKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldıVan Kalesi'nin surlarından düşerek yaralanan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor