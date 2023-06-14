Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 17:44
Proje okullarına atanma ve sonrasında il içi / eş durumu tayini hakkında...

Merhaba,

Bu hafta içinde açılacak proje okullarına başvuru yapsam (kendi ilimde) ve birine tayin olsam, temmuzdaki il içi veya ağustostaki eş durumu tayin haklarımı kaybeder miyim?


ziya64
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 18:08
Eş durumu hakkı her zaman vardır

Millennium
Şef
14 Haziran 2023 19:57

Teşekkür ederim, peki il içi hakkımı kaybeder miyim?

ziya64, 4 saat önce
Eş durumu hakkı her zaman vardır

ziya64
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 20:26
O konuda net bilgim yok.
Millennium, 2 saat önce

Teşekkür ederim, peki il içi hakkımı kaybeder miyim?


jamett
Şef
14 Haziran 2023 20:53
Proje okuluna atanırsam bu sene il dışına tayin isteyebilirmiyim. Ilde 8. senem bitti. Istediğim yerde 5 senedir ildisina açılmıyor. Mazeret tayinlerinden il dışı isteğe bağlı tayine sıra gelmiyor. Yine açılmama ihtimali yüksek ama acilirsa da pişman olmak istemiyorum. Acilmasa da istediğim proje okulunda çalışmak istiyorum. Proje okuluna tayinim çıkarsa bu sene il dışı tercih hakkım yanıyor mu?

jamett
Şef
14 Haziran 2023 21:24
Proje okuluna atanirsam bu yıl il dışı tayin hakkım yanıyor mu?

bahçesaray
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:48
Hayır
jamett, 56 dk. önce
Proje okuluna atanirsam bu yıl il dışı tayin hakkım yanıyor mu?

jamett
Şef
14 Haziran 2023 21:49
Teşekkür ederim hocam. Kesin bilgi mi acaba?
bahçesaray, 32 dk. önce
Hayır

bahçesaray
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:53
İl dışında il de çalışılan toplam süreye bakılır, il içinde son çalışılan okulda 3 yıla Proje okula atama çıkarsa il içi sıfırlanır ama il dışında ilgili tarihe bakılır,eş durumu her zaman ola bilir
jamett, 31 dk. önce
Teşekkür ederim hocam. Kesin bilgi mi acaba?

jamett
Şef
14 Haziran 2023 21:56
Il içi atama olduğunda aynı sene il dışı atamaya başvuru yapılamıyor diye biliyorum. Proje okulu tayinleri il içi atama gibi olmuyor demekki. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Iyi akşamlar.
bahçesaray, 27 dk. önce
İl dışında il de çalışılan toplam süreye bakılır, il içinde son çalışılan okulda 3 yıla Proje okula atama çıkarsa il içi sıfırlanır ama il dışında ilgili tarihe bakılır,eş durumu her zaman ola bilir

popcorn007
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 21:57

özür grubu hariç 3 yıl çalışma zorunluluğu olur

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