Proje okullarına atanma ve sonrasında il içi / eş durumu tayini hakkında...

Proje okuluna atanırsam bu sene il dışına tayin isteyebilirmiyim. Ilde 8. senem bitti. Istediğim yerde 5 senedir ildisina açılmıyor. Mazeret tayinlerinden il dışı isteğe bağlı tayine sıra gelmiyor. Yine açılmama ihtimali yüksek ama acilirsa da pişman olmak istemiyorum. Acilmasa da istediğim proje okulunda çalışmak istiyorum. Proje okuluna tayinim çıkarsa bu sene il dışı tercih hakkım yanıyor mu?

Proje okuluna atanırsam bu sene il dışına tayin isteyebilirmiyim. Ilde 8. senem bitti. Istediğim yerde 5 senedir ildisina açılmıyor. Mazeret tayinlerinden il dışı isteğe bağlı tayine sıra gelmiyor. Yine açılmama ihtimali yüksek ama acilirsa da pişman olmak istemiyorum. Acilmasa da istediğim proje okulunda çalışmak istiyorum. Proje okuluna tayinim çıkarsa bu sene il dışı tercih hakkım yanıyor mu?