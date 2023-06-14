Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2023 17:56
Dilekçem bakanlığa gönderilmesi gerekirken Komisyon cevap veriyor??

Ben bakanlığa dilekçe gönderdim, fakat adliyede komisyon başkanı cevap vermiş dilekçeme, ben olumluda olsa olumsuzda olsa adalet bakanlığında ilgili birim bana cevap versin istiyorum. Ben bunu direk bakanlığa nasıl gönderirim. ? Dilekçeme istinaden cevabın ankaradan gelmesi için?

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