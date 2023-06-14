Atama istihdam formu süresi

Her il şu tarihe kadar diye yazı gonderir. İlgili büron genel gruba atar genelde öyle olur yani. Genel olarak göründüğüm ayın 14 üne kadar ama bir an önce doldurmakta yarar var.

Her il şu tarihe kadar diye yazı gonderir. İlgili büron genel gruba atar genelde öyle olur yani. Genel olarak göründüğüm ayın 14 üne kadar ama bir an önce doldurmakta yarar var.