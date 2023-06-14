Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 18:06
Atama istihdam formu süresi
Ne zaman doluyor normalde belirli bir tarihi varmı

solder312131
Memur
14 Haziran 2023 18:20
Her il şu tarihe kadar diye yazı gonderir. İlgili büron genel gruba atar genelde öyle olur yani. Genel olarak göründüğüm ayın 14 üne kadar ama bir an önce doldurmakta yarar var.

Nanizm
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:43

haftalardır bekliyorduk tayinleri şimdi de istihdam sonuçlarını bekle dur.

Toplam 2 mesaj

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