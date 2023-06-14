Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 18:06
emeklilik işlemlerinin il içi tayinlerde gözükmesi

arkadaşlar il içi takvimi yayınlandı il içi başvuru 13-17 temmuz emeklilerin boşalttığı yerler bazı yerlerde muhtemel açık bazı yerlerde ise kağpalı gözüküyor 4440632 aranarak tüm emekllerin boşalttığı yerlerin il içinde muhtemel açık görünmesini talep ediyorum önerisinde bulundum bu durumdan madur olanlarda talep ederse iyi olur diye düşünüyorum

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