Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 18:10
Geçiçi görevlendirme

Üniversite hastanesinde 4/A kadrosunda çalışan bir hemşire kendi isteği ile başka bir üniversite hastanesinde geçici görevlendirme başvurusu yaparak çalışabilir mi?

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