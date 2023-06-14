İl ile fark eden ve k ders ücreti

Ben okul öncesi öğretmeniyim bu Mayıs ayında ek ders olarak 3000 TL küsur yatarken bir diğer arkadaşıma başka bir ilde 5000 TL küsur yatıyor bu aradaki farkın böyle olması sebebi ne acaba mutmemet cevap veremiyor

Ben okul öncesi öğretmeniyim bu Mayıs ayında ek ders olarak 3000 TL küsur yatarken bir diğer arkadaşıma başka bir ilde 5000 TL küsur yatıyor bu aradaki farkın böyle olması sebebi ne acaba mutmemet cevap veremiyor