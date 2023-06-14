Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 18:22
İl ile fark eden ve k ders ücreti
Ben okul öncesi öğretmeniyim bu Mayıs ayında ek ders olarak 3000 TL küsur yatarken bir diğer arkadaşıma başka bir ilde 5000 TL küsur yatıyor bu aradaki farkın böyle olması sebebi ne acaba mutmemet cevap veremiyor

melcea
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 18:42

Ek ders cizelgelerinizi karsilastirin hocam. Bir cok degisken olabilir. Hafta butunlugu konusundaki farkli uygulamalardan dolayi fark olusabiliyor. Belki size eksik yatan bir kalem vardir. Nobet vb gibi ya da ona fazla yatan. Yuksek lisans konusu olabilir ama bu kadar fark asla yapmaz. Vergi dilimi olabilir. Actigi kurs, destek egitim olabilir. Cizelge karsilastirmadan bilemeyiz.


Symph0ny
Memur
14 Haziran 2023 21:35
İlla karşılaştıracaksanız maaş+ek ders karşılaştırın. Muhtemelen birbirine çok yakın çıkacaktır.
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