Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 18:30
Mesleği bırakmak

Öncelikle merhabalar,önümdeki 2 sene içinde mesleği bırakmayı düşünüyorum.Herhangi bir güvencem de yok.Dışarda ne iş yapacağımı da bilmiyorum. Ama bunlara rağmen artık bırakmak istiyorum.Benimle aynı durumda olup da istifa edenler var mı? Eğer varsa deneyimlerini anlatabilir mi?


brkklgs
Şef
14 Haziran 2023 18:49
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Kafanı taşlara vurursun

koruma1903
Şef
14 Haziran 2023 18:56
Bir evin ve tamamen borçsuz şekilde olsan mantıklı ama senin ki macera olur. Yazı tura gibi birşey ya tutarsa.

Tamerbugra
Memur
14 Haziran 2023 19:01
Sakın öyle bir şey yapma konu yoğun çalışma şartları ise küçük bir ilçeye gidiş geliş yaparsın hayatına bakarsın konu maaş ise özel sektör daha kötü konu çalışma arkadaşları ise değiştirirsin herşeyin çözümü var istifanın yok iyi düşün

Dead.588
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:20

İstanbul da çalışıyorum ve çalışma yoğun ama asıl mesele bı değil. Mesele istemediğim bir şehirde çalıştırılmak


Dead.588
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:31

Kısacası özgür olmak istiyorum, dışarda çalışan adam isterse başka şehirlerde çalışabilir ama öyle bir hakkım yok nerede yaşıyacağıma başkaları karar veriyor


Ospina34
Şef
14 Haziran 2023 19:52
Neden bırakıyorsun,psikolojin iyi değilse çalışmakta zorlanıyorsan git psikoloğu gihe geç bırakmak saçma..illaki çalışabileceğin bir yer bulursun koskoca emniyette

Ospina34
Şef
14 Haziran 2023 19:54
Deli diyecekler diye korkma..belli ki kaygılanmışsın bu çok normal devrem git emniyetin psikoloğuna silahını hemen alıyor sonrasına bakarsın

martenickaa
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:55
Evim var.10. senemi doldurup askerliği hallettim.herhangi zanaatım mesleğim vs yok.Eger tutanacak bı dalım olsaydı bir dakika durmaz istifa ederdim.Ama işin açığı cesaret edemiyorum neyle gecinecez elalem ne diyecek vs....

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 20:05
Meslekteyken 2 yıllık anestesi röntgen oku bitirdikten sonra şartlar değişmezse istifa edersin iki yıl çok uzun değil

devilmay461
Şef
14 Haziran 2023 20:22

Hollandaya gitmeye çalışan bi memur arkadaşım var ailesini göndermiş istifa etmeden yllık izinleri kullanarak ayar çekip gelecek olursa istifayı bascak kafasını taşa vurmayacak adam aklını kullanıyor boşta kalmayacak şekilde ayarını çekerek 2 sene içinde işini ayarlar bu arkadaşta muhakkak

brkklgs, 4 saat önce
Kafanı taşlara vurursun

brkklgs
Şef
14 Haziran 2023 20:23
Bir iş yokmuş ama bu arkadaşta
devilmay461, 2 saat önce

Hollandaya gitmeye çalışan bi memur arkadaşım var ailesini göndermiş istifa etmeden yllık izinleri kullanarak ayar çekip gelecek olursa istifayı bascak kafasını taşa vurmayacak adam aklını kullanıyor boşta kalmayacak şekilde ayarını çekerek 2 sene içinde işini ayarlar bu arkadaşta muhakkak


Dead.588
Aday Memur
14 Haziran 2023 20:33

İnanın psikolojik olarak o kadar yıprandım ki

Toplam 12 mesaj

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