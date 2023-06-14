Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 18:30
Paramedik Alt Bölge
Merhaba Geçen Hafta Çarşamba Günü Alt Bölge Dilekçesi Verdim Ne Zaman Sonuçlanır Bilginiz Var mı ? Birde Komisyon Sadece Ankarada mı Toplanıyor Yoksa Çalıştığın İlde mi Bilgilendirirseniz Sevinirim

pomem950
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:44
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Toplam 1 mesaj

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