Paramedik Alt Bölge

Merhaba Geçen Hafta Çarşamba Günü Alt Bölge Dilekçesi Verdim Ne Zaman Sonuçlanır Bilginiz Var mı ? Birde Komisyon Sadece Ankarada mı Toplanıyor Yoksa Çalıştığın İlde mi Bilgilendirirseniz Sevinirim

Merhaba Geçen Hafta Çarşamba Günü Alt Bölge Dilekçesi Verdim Ne Zaman Sonuçlanır Bilginiz Var mı ? Birde Komisyon Sadece Ankarada mı Toplanıyor Yoksa Çalıştığın İlde mi Bilgilendirirseniz Sevinirim