NVİ personeliyken belediyeye geçiş

Tayin olması mümkün değil. Nakil olması mümkün. Yani belediyeden kadro bulur da nüfustan muvafakat yani izin alabilirseniz nakil olabilirsiniz.

Tayin olması mümkün değil. Nakil olması mümkün. Yani belediyeden kadro bulur da nüfustan muvafakat yani izin alabilirseniz nakil olabilirsiniz.