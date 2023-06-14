Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Haziran 2023 18:51
NVİ personeliyken belediyeye geçiş

!5 yıllık içişleri bakanlığı nüfus müdürlüğü yardımcı hizmetler personelinin belediyeye tayin olması mümkün müdür?


hsnd
Müsteşar
14 Haziran 2023 20:09
Tayin olması mümkün değil. Nakil olması mümkün. Yani belediyeden kadro bulur da nüfustan muvafakat yani izin alabilirseniz nakil olabilirsiniz.
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