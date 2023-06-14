Adalet Bakanlığı tayin sorunsalı

sen adalet bakanlığının DİĞER personelisin. böyle bir talebi hangi cüretle istersin!!! önce türkiyedeki zorunlu atamaya tabi bütün personellerin tayinleri olur. onlar evlerini en uygun yerden en güzellerini en uygun fiyata tutar, yerleşir. stressiz sakin şekilde yerleşir. çocuğu var ise güzelce araştırmalarını yapar. sonra da güzel bir okula kaydını alır. veya okula göre evini belirler. ondan sonra hakim savcının tayinleri açıklanmadan hangi akla hizmet kendi tayinini istersin!! çarparlar yemin billah. sen en sona kalacaksın ki 2 arada 1 derede kalasın. 2 yakan bir araya gelmesin. en kötü evi en pahalıya tutasın. yağmurda çamurda evini en pahalıya taşıyasın. eşin başka kurumda tayinci ise seni farklı yere versin ki bir araya gelemeyesin. yoksa mazallah doğru yapılınca olay olur bünye kaldırmaz. isterlerse bu senenin tayin taleplerini 1 yıl önceden alsınlar. farketmez. yine en son sen açıklanırsın. teamül böyle. çünkü sen DİĞER sin. (sin ingilizce günah anlamına geliyor. cuk oturdu. :))