Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2023 19:12
Adalet Bakanlığı tayin sorunsalı

Başvurular biteli 1 ayı geçti. Ama hala ne bir bilgi nede herhangi bir haber var. Bu kadar uzun sürmesinin hiç bir anlamı yok. Büyük şehirlerde Bir çok kişinin kira derdi var ev sahipleriyle ilgili bir çok sıkıntısı var. İşe başlayalı 8 seneyi geçti. 4 kez tayin talebim rededildi. Şuan verimli çalışmam için ne bir şevkim var nede isteğim. Bu kadar önemli bir işte çalışıp bu kadar sahipsiz bırakılmamizın hiç bir mantığı yok. Allah rızası için bir haberi olan yada bir bilgisi olan buraya yazsın.


hathat06
Şef
14 Haziran 2023 19:24

sen adalet bakanlığının DİĞER personelisin. böyle bir talebi hangi cüretle istersin!!! önce türkiyedeki zorunlu atamaya tabi bütün personellerin tayinleri olur. onlar evlerini en uygun yerden en güzellerini en uygun fiyata tutar, yerleşir. stressiz sakin şekilde yerleşir. çocuğu var ise güzelce araştırmalarını yapar. sonra da güzel bir okula kaydını alır. veya okula göre evini belirler. ondan sonra hakim savcının tayinleri açıklanmadan hangi akla hizmet kendi tayinini istersin!! çarparlar yemin billah. sen en sona kalacaksın ki 2 arada 1 derede kalasın. 2 yakan bir araya gelmesin. en kötü evi en pahalıya tutasın. yağmurda çamurda evini en pahalıya taşıyasın. eşin başka kurumda tayinci ise seni farklı yere versin ki bir araya gelemeyesin. yoksa mazallah doğru yapılınca olay olur bünye kaldırmaz. isterlerse bu senenin tayin taleplerini 1 yıl önceden alsınlar. farketmez. yine en son sen açıklanırsın. teamül böyle. çünkü sen DİĞER sin. (sin ingilizce günah anlamına geliyor. cuk oturdu. :))


İncabus
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:28

Verilebilicek en güzel cevaptı. Çok teşekkür ederim. Biz devlet personelleri arasında en çok sahipsiz olanız. CTE personelleri de dahil. Onlara o kadar söz verilip kanunlaşma aşamasında hakları yendi. :(

hathat06, 3 saat önce

sen adalet bakanlığının DİĞER personelisin. böyle bir talebi hangi cüretle istersin!!! önce türkiyedeki zorunlu atamaya tabi bütün personellerin tayinleri olur. onlar evlerini en uygun yerden en güzellerini en uygun fiyata tutar, yerleşir. stressiz sakin şekilde yerleşir. çocuğu var ise güzelce araştırmalarını yapar. sonra da güzel bir okula kaydını alır. veya okula göre evini belirler. ondan sonra hakim savcının tayinleri açıklanmadan hangi akla hizmet kendi tayinini istersin!! çarparlar yemin billah. sen en sona kalacaksın ki 2 arada 1 derede kalasın. 2 yakan bir araya gelmesin. en kötü evi en pahalıya tutasın. yağmurda çamurda evini en pahalıya taşıyasın. eşin başka kurumda tayinci ise seni farklı yere versin ki bir araya gelemeyesin. yoksa mazallah doğru yapılınca olay olur bünye kaldırmaz. isterlerse bu senenin tayin taleplerini 1 yıl önceden alsınlar. farketmez. yine en son sen açıklanırsın. teamül böyle. çünkü sen DİĞER sin. (sin ingilizce günah anlamına geliyor. cuk oturdu. :))

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