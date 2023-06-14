Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 19:25
Ödüllü tez anketi. Öğretmenler için. Sadece 1 dk sürecek 9 basit soru. Lütfen destek.

Öğretmenlerle ilgili tez çalışmasında desteğinize ihtiyacımız var. Henüz yeterli sayıya ulaşamadık. Lütfen destek olun. Anket çok basit 9 sorudan oluşuyor ve 1 dk vaktinizi alır.

Konu genel olarak öğretmenlerin günlük ders saati hakkında. Bize destek olursanız, öğretmenlerin daha iyi koşullarda çalışmasına katkı sunmuş olacaksınız.

Ankete katılanlara şimdiden çok teşekkür ederiz.

Ankete aşağıdaki adresten katılabilirsiniz:

lisekimya.net/tez

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