Bu ay mesai 136 mı? 149 mu?

Bayram tatili 9 gün oldu ancak mesai saati hala 149.136 ya dusurmuyorlar 13 saat mesai hakkimizi yiyorlar. Başka hastanelere sorduk onlarin 136 saat. Sadece idari izin sayılan 26 ve 27 haziran günlerinde çalışan personele mesai veriyorlarmis. Diyelim ben bayramin 3. Günü geldim benim mesaimi 149 saat uzerinden hesapliyor. Idareyle konustugumuzda bu idarenin inisifiyatinda diyorlar. Bunun belli bie mevzuatı, yasal durumu yokmu. Bilgisi olan ?

Bayram tatili 9 gün oldu ancak mesai saati hala 149.136 ya dusurmuyorlar 13 saat mesai hakkimizi yiyorlar. Başka hastanelere sorduk onlarin 136 saat. Sadece idari izin sayılan 26 ve 27 haziran günlerinde çalışan personele mesai veriyorlarmis. Diyelim ben bayramin 3. Günü geldim benim mesaimi 149 saat uzerinden hesapliyor. Idareyle konustugumuzda bu idarenin inisifiyatinda diyorlar. Bunun belli bie mevzuatı, yasal durumu yokmu. Bilgisi olan ?