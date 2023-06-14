Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 19:26
Bu ay mesai 136 mı? 149 mu?
Bayram tatili 9 gün oldu ancak mesai saati hala 149.136 ya dusurmuyorlar 13 saat mesai hakkimizi yiyorlar. Başka hastanelere sorduk onlarin 136 saat. Sadece idari izin sayılan 26 ve 27 haziran günlerinde çalışan personele mesai veriyorlarmis. Diyelim ben bayramin 3. Günü geldim benim mesaimi 149 saat uzerinden hesapliyor. Idareyle konustugumuzda bu idarenin inisifiyatinda diyorlar. Bunun belli bie mevzuatı, yasal durumu yokmu. Bilgisi olan ?

gonul_kara
Memur
14 Haziran 2023 21:12
Performans hesaplanırken ekobs a ne giriyorlar, bordrolarda falan yazıyor ya çalışma gün sayısı, vardır mutlaka

chefskrefer
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:18
Aylık çalışma saati 149 saat olarak hesaplanacak nöbet usulü çalışanlar maalesef 13 saat kaybolacak

subkutan
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 21:58
Çogu yer 136dan hesapliyor. 149 dan hesaplayan yerler daha az. Bunun idarenin inisiyatifine birakilmasi resmen hak yemek.
chefskrefer, 1 saat önce
Aylık çalışma saati 149 saat olarak hesaplanacak nöbet usulü çalışanlar maalesef 13 saat kaybolacak
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