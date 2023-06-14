Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


14 Haziran 2023 20:49
Tayland'a gideceğim bilgi almak istiyorum

Arkadaşlar merhaba ben Tayland?a tatil amaçlı gitmek istiyorum turla gitmeyeceğim bireysel gideceğim fakat kafama takılan bazı sorular var giden varsa cevaplayabilirse çok sevinirim ( 10-15 gün kalacağım )

1-)Tayland?a giderken herhangi bir vize başvurusu yapıyor muyuz ?

2-)Tayland?a gidişte havaalanında herhangi bir ücret ödemesi yapıyor muyuz ?

3-) Tayland?a girdiğimizde havaalanında herhangi bir ücret ödemesi yapıyor muyuz ?

4-)10-15 gün gideceğim biletim pasaportum dışında herhangi bir belgeye ihtiyacım var mı ?

5-)Gittiğimde hangi şehirde kalmamı tavsiye ederseniz ?

6-)Günlerimi doldurarak geçirmek istiyorum nereleri gezmeliyim ?

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