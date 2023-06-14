C kodu ile Fetö soruşturması geçiren polisler

Arkadaşlar khk lar bittikten sonra C kodu ile soruşturma geçiren, ayrıca hakkında tanık ifadesi olan var mı? Soruşturması ne durumda sonuç ne olur? durumu böyle olan veya tahmini olan var mı

Arkadaşlar khk lar bittikten sonra C kodu ile soruşturma geçiren, ayrıca hakkında tanık ifadesi olan var mı? Soruşturması ne durumda sonuç ne olur? durumu böyle olan veya tahmini olan var mı