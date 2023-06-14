Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 21:04
Tds görevi değişimi

Selam. 1 ay önce tds olarak atandım,doktor asistanıyım fakat memnun değilim. Birim değiştirmem mümkün müdür? İdari işlere geçiş yapabilir miyim? Ya da bununla ilgili ne şekilde ilerleyebilirim?


gonul_kara
Memur
14 Haziran 2023 21:11
Teknik destek mi bilemedim ben

Ssevdau
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:15

İdari ve mali işler, Ofis... Doktorla çalışmak istemiyorum sadece


fatodemiş
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:42
Doktor asistanı mı :)))))

fatodemiş
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:44
Sağlık bakanı 32bib tıbbi sekreteri polikliniklerdeki doktorun işini hafifletmeniz için aldı. Bunu bilmeniz lazım.
Ssevdau, 1 saat önce

İdari ve mali işler, Ofis... Doktorla çalışmak istemiyorum sadece


Ssevdau
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:54

Doktor asistanı,doktor yanında sekreter...nasıl tanımlanıyorsa artık. Bu arada evet bunu bilerek başladım zaten sorun o değil atanan her tds doktor yanında değil sizin de bildiğiniz gibi. Ben sadece diğer kesimde olmak için nasıl bir yol izleyebilirim onu öğrenmek istiyorum.

fatodemiş, 38 dk. önce
Sağlık bakanı 32bib tıbbi sekreteri polikliniklerdeki doktorun işini hafifletmeniz için aldı. Bunu bilmeniz lazım.
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