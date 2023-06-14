Eş durumu tayin

Eşim emniyette çalışıyor eş durumu için dilekçe verdik sağlık bakanlığında yoğunluk olduğunu söylediler ama tarih vermiyolar bilgisi olan varmı acaba ortalama sonuçlanması ne kadar sürer

Eşim emniyette çalışıyor eş durumu için dilekçe verdik sağlık bakanlığında yoğunluk olduğunu söylediler ama tarih vermiyolar bilgisi olan varmı acaba ortalama sonuçlanması ne kadar sürer