Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 21:13
Eş durumu tayin
Eşim emniyette çalışıyor eş durumu için dilekçe verdik sağlık bakanlığında yoğunluk olduğunu söylediler ama tarih vermiyolar bilgisi olan varmı acaba ortalama sonuçlanması ne kadar sürer

livaneliderler
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:27
Hangi belgeleri verdiğinizi yazar mısınız

gonul_kara
Memur
14 Haziran 2023 21:35
Resmi olarak 30 günde sonuçlanması gerekiyor.benim de 20 guny geçti.sendikayi sıkıştırin

B.S.6767
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:42
Atama onayı görev belgesi nufus kayıt örneği sgk hizmetdökümü
livaneliderler, 55 dk. önce
Hangi belgeleri verdiğinizi yazar mısınız

livaneliderler
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:44
SGK hizmet dökümünü neden verdiniz onu anlayamadım
B.S.6767, 40 dk. önce
Atama onayı görev belgesi nufus kayıt örneği sgk hizmetdökümü
Toplam 4 mesaj

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