Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 21:22
Büyükşehirlerde kira yardımı

Büyük şehirlerde kira yardımı durumundan haber var mı acaba çalışma ne zaman yapılacak bilgi bulamadım danışayım dedim


aslanparçalar
Şef
14 Haziran 2023 21:51

seçim bitti verilen sözler unutuldu

Toplam 1 mesaj

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