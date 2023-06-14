Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 21:55
İlişik Keserken Çalıştığım Şehirde Bulunmam Gerekiyor Mu?
Eş durumu yapacağım Ağustosta ilişik keserken bulunduğum ilde olma zorunluluğum var mı şehir dışından işlemleri halledebiliyor muyuz?Mesafe çok uzun tekrar gelmek çok zor olcak.

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