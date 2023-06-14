Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 22:13
Anaokuluna Çocuk Gelişimi Müdür Atanır mi ?
Arkadaşlar bağımsız anaokuluna çocuk gelisimi ogretmeni müdür olarak atanabilir mi ? Okul öncesi öğretmenin atanmada önceliği var mı?

dmrcknn
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 22:28
Çocuk gelisimi ogretmenleri 0-18 yasi kapsadigi icin okul oncesine alan degisikligi yapabiliyorlar. Alan degistirmeksizin gorevlendirme ile okul oncesi kurumlarda calisabiliyorlar. Mevzuatta fiili ders gorevi olmasi gerekiyor demekte. Okul oncesinde ve ilkokulda gorev yapan idareciler fiili olarak derse girmiyorlar diye biliyorum. Dolayisi ile sadece idareciligin gerektirdigi islemlerini yapiyorlar. Mantik cercevesinde degerlendirirsek atanabilmeleri gerekir fakat cevremde hic gormedim. Cocuk gelisimi ogretmeni olupta okul oncesi kurumunda idarecilik yapan ogretmenlerimiz var ise bilgilendirmeleri faydali olacaktir. Ben de bu durumu merak ediyorum acikcasi.

hdcy
Aday Memur
14 Haziran 2023 22:36
Hocam dediginiz gibi alan değişikliği yapması lazım bence

melcea
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 23:03

Ogretmen olarak hangi okul turlerinde calisilabiliyorsa, o okullara idareci olunur.


hdcy
Aday Memur
15 Haziran 2023 06:59
Hocam okul oncesi öğretmenlerinin herhangi bir önceliği yok mu ?

majesteleri7
Şef
15 Haziran 2023 08:03

Atanır abi bura Türkiye.


isik456
15 Haziran 2023 08:38

Müdürlük için 1. Şart orda ders verebilmek


isik456
15 Haziran 2023 08:40

2. Şart da en az 1 sene müdür yardımcılığı yapmış olmak. Bunlara bakın derim

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