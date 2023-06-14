Anaokuluna Çocuk Gelişimi Müdür Atanır mi ?

Çocuk gelisimi ogretmenleri 0-18 yasi kapsadigi icin okul oncesine alan degisikligi yapabiliyorlar. Alan degistirmeksizin gorevlendirme ile okul oncesi kurumlarda calisabiliyorlar. Mevzuatta fiili ders gorevi olmasi gerekiyor demekte. Okul oncesinde ve ilkokulda gorev yapan idareciler fiili olarak derse girmiyorlar diye biliyorum. Dolayisi ile sadece idareciligin gerektirdigi islemlerini yapiyorlar. Mantik cercevesinde degerlendirirsek atanabilmeleri gerekir fakat cevremde hic gormedim. Cocuk gelisimi ogretmeni olupta okul oncesi kurumunda idarecilik yapan ogretmenlerimiz var ise bilgilendirmeleri faydali olacaktir. Ben de bu durumu merak ediyorum acikcasi.

Çocuk gelisimi ogretmenleri 0-18 yasi kapsadigi icin okul oncesine alan degisikligi yapabiliyorlar. Alan degistirmeksizin gorevlendirme ile okul oncesi kurumlarda calisabiliyorlar. Mevzuatta fiili ders gorevi olmasi gerekiyor demekte. Okul oncesinde ve ilkokulda gorev yapan idareciler fiili olarak derse girmiyorlar diye biliyorum. Dolayisi ile sadece idareciligin gerektirdigi islemlerini yapiyorlar. Mantik cercevesinde degerlendirirsek atanabilmeleri gerekir fakat cevremde hic gormedim. Cocuk gelisimi ogretmeni olupta okul oncesi kurumunda idarecilik yapan ogretmenlerimiz var ise bilgilendirmeleri faydali olacaktir. Ben de bu durumu merak ediyorum acikcasi.