Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 22:41
Polis zekimidir.

Akıllı insan polis olurmu sizce ?


Yorumsuzadam
Memur
14 Haziran 2023 22:48

İşin gücün var şükret


vatanfedaisi
Aday Memur
14 Haziran 2023 22:49

birçoğumuz akıllı, makul, zeki insanlardık, çevremizin bir iş yapmadan danıştığı kişilerdik, ha şimdi nasılız diye soracak olursanız ben elime bi darbuka aldım kendim çalıp kendim söylüyorum !! ANLAYANA (!)


İdillituran
Aday Memur
14 Haziran 2023 22:50
Arkadaşlar halimize şükürler olsun tabi ama.teskilat içindeki dedikoducu tayfa hiç bitmedi bitcek gibide gözükmüyor.

Joplu Çoban
Aday Memur
15 Haziran 2023 05:52
Zeki ve akıllı olmak farklı şeyler.. Zeki insan Polis olmaması gerektiğini bilen kişidir ancak akıllı insan Polis olmaz. Tüm yaşam şartlarından bahsediyorum mesleki zorluklar, gelir durumu, eğitim ve seviye durumu vs

Cfs08700
15 Haziran 2023 07:08
Sürekli meslek hakkında psikoloji bozucu durumlar yazanlar bu mesleği yapanları akılsız görenler bu forumda gezip gençlerin psikolojisini bozmak yerine istifa edin işinize bakın nedir sizden çektiğimiz? Mesleğin zor yanlarını yazıp bunların düzelmesi için fikir üretenlere vs. Birşey dediğim yok ama bu başlığı atanlar altına saçma sapan yorum yapanlar sürekli mesleği yapanlara aşşağılayıcı yorumlar yapanlar harbiden işinize bakın. Birçok kişi öyle yada böyle bu mesleği yapıyor şartların zor olduğunu biliyoruz ama ekmek paramızıda buradan kazanıyoruz yok akılsız şu bu ayıp oluyo

selamlarmerhaba
Memur
15 Haziran 2023 09:41
Midir ayrı yazılır.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
15 Haziran 2023 09:44
Türkushin bsyabaya iyimişaga hadiburdski yazımimla yanlışlarını çözzzzjsjjsjdndndnen turkıs öğretmenko senko babuş
selamlarmerhaba, 8 saat önce
Midir ayrı yazılır.

selamlarmerhaba
Memur
15 Haziran 2023 09:56
Tipe gel. Efsane komiksin bro! Alkış.
Gydm, 8 saat önce
Türkushin bsyabaya iyimişaga hadiburdski yazımimla yanlışlarını çözzzzjsjjsjdndndnen turkıs öğretmenko senko babuş

Memurpol0
Memur
15 Haziran 2023 10:40
Herkes kendinden sorumludur sen kendini geliştir bence önce Türkçe temel kavramlarından mesela *midir* nasıl yazılır gibi.

sergeyeviç
Aday Memur
15 Haziran 2023 10:46

şükret ...güvenlikciler kadar para alıyorsun!!!! namkörlük yapma şükret!!

Yorumsuzadam, Dün

İşin gücün var şükret


Memurpol0
Memur
15 Haziran 2023 15:07
Namkör bunlar
sergeyeviç, 7 saat önce

şükret ...güvenlikciler kadar para alıyorsun!!!! namkörlük yapma şükret!!

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