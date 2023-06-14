Polis zekimidir.

Zeki ve akıllı olmak farklı şeyler.. Zeki insan Polis olmaması gerektiğini bilen kişidir ancak akıllı insan Polis olmaz. Tüm yaşam şartlarından bahsediyorum mesleki zorluklar, gelir durumu, eğitim ve seviye durumu vs

Zeki ve akıllı olmak farklı şeyler.. Zeki insan Polis olmaması gerektiğini bilen kişidir ancak akıllı insan Polis olmaz. Tüm yaşam şartlarından bahsediyorum mesleki zorluklar, gelir durumu, eğitim ve seviye durumu vs