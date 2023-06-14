Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 23:02
Deprem eşya yardımı hakkında
Arkadaşlar depremden dolayı ev ağır hasarlı idi eşyalar kullanilamaz halde ve evden çıkaramadıgimiz bir sürü eşya oldu afad esya yardımı yapılacağını söylemişti bunla ilgili gelişen bilgi varmı

polimax
Aday Memur
15 Haziran 2023 13:00

Bir gelişme henüz yok. AFAD çalışanları bir açıklama yapılır demişlerdi, Ödeme yapılacaksa neye göre nasıl bir ödeme yapılacağı da tartışma konusu Bir duyuma göre ödemenin ikametin metrekaresine göre hesaplanacağı hususu tabii buda net değil muallakta bir konu. dediğim gibi bir açıklama gelecektir umarım bir ödeme yapılır.


Serdar4434
Aday Memur
15 Haziran 2023 13:06
Teşekkür ederim
polimax, 5 saat önce

Bir gelişme henüz yok. AFAD çalışanları bir açıklama yapılır demişlerdi, Ödeme yapılacaksa neye göre nasıl bir ödeme yapılacağı da tartışma konusu Bir duyuma göre ödemenin ikametin metrekaresine göre hesaplanacağı hususu tabii buda net değil muallakta bir konu. dediğim gibi bir açıklama gelecektir umarım bir ödeme yapılır.

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