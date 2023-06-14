Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 23:03
Proje okullarında 5 veya 6. yılı olanların durumu

Merhaba hocalarım bu sene benim proje okulundaki 5. yılım bitiyor. Bu durumda tercih yapar mıyım? Yönetmelikte 4 veya 8'i dolduranlar diyor? Sizce durum ne olur? Fikriniz nedir?


bio_feti
Aday Memur
15 Haziran 2023 07:40
4 yılı doldu mu ki sizin 5 yıl olmuş o zaman başvuru tekrar olması lazım.

popcorn007
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 08:27

proje okulunun bulunduğu ilde hizmet puanınızın üstünlüğüne göre başka bir okula (yani il içi) siz istemeseniz bile valilikçe atamanız yapılır.


Velocıraptor
Genel Müdür
15 Haziran 2023 08:57

4. yılı dolanlar 5-6. yılında olanlar tekrar atama isteyebilir. 8. yılı dolanlar bay bay!


bahçesaray
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:39
Geçen sene okul müdürü 4 bittiği için sizi, 2. 4 yıl için teklif etti mi,etti ise 8 yıla tabisiniz, 8 yılın sonunda tercih edersiniz

sertaçkılıç
Aday Memur
15 Haziran 2023 12:26

Geçen yıl 4 doldu, bu yıl 5 bitti. Geçen yıl uzatmayla ilgili herhangi bir teklif olmadı.


geceyolcusu2002
Memur
15 Haziran 2023 15:05

Yarın başvuru açılacak mebbis üzerinden. İkinci 4 yıl için başvuru yapabilirsiniz

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