iscinin memurdan 10bin fazla almasi

Kamu kurumlarında hakkıyla kpss ile atanmış fakat pısırık,amirine iki söz söylemekten aciz, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla hareket eden, hakkını aramaktan aciz,sendika sayesinde birim sorumlusu olmuş yada rahat birimde çalışan bir koyun sürüsü olduktan sonra bizden bi bok olmaz arkadaşım. Geleceğimizi, çocuklarının geleceklerini çalıyorlar hala sesleri çıkmıyor manfaatleri bozulmasın yada biri bişey demesin diye. Bakiyorum da böyle tipler olduktan sonra aldığımız maaş bile fazla. 2 ay sonra toplu sözleşme var yine yetkili sendika %40 enflasyon öngörülen 2024 yili için zam talebini 3+3 olarak yapacak ve hala bu sendikanın konfederasyon olarak 1 milyon üyesi var. Emeği geçenlerin Allah belasını versin

Kamu kurumlarında hakkıyla kpss ile atanmış fakat pısırık,amirine iki söz söylemekten aciz, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla hareket eden, hakkını aramaktan aciz,sendika sayesinde birim sorumlusu olmuş yada rahat birimde çalışan bir koyun sürüsü olduktan sonra bizden bi bok olmaz arkadaşım. Geleceğimizi, çocuklarının geleceklerini çalıyorlar hala sesleri çıkmıyor manfaatleri bozulmasın yada biri bişey demesin diye. Bakiyorum da böyle tipler olduktan sonra aldığımız maaş bile fazla. 2 ay sonra toplu sözleşme var yine yetkili sendika %40 enflasyon öngörülen 2024 yili için zam talebini 3+3 olarak yapacak ve hala bu sendikanın konfederasyon olarak 1 milyon üyesi var. Emeği geçenlerin Allah belasını versin