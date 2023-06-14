Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 23:04
iscinin memurdan 10bin fazla almasi

Ornegin ambulansta calisan paramedik haziranda 15bin+1000 tesvik+900 toplamda 16 17 bin maas aliyoken surucu olarak calisan isci statusundekilerin 24bin+tediye+ikramiye almasi kabul edilemezdir.Lutfen malum sendikalardan istifa edelim..Arada en az 10bin tl fark var.....Onu da gectim memurlarim sigortasi 10500 den yatiyoken iscinin 25bin civarinda yatmaktadir....Rezaletttttttttttt...


tnsrkn
Genel Müdür
15 Haziran 2023 02:25
Kamu kurumlarında hakkıyla kpss ile atanmış fakat pısırık,amirine iki söz söylemekten aciz, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla hareket eden, hakkını aramaktan aciz,sendika sayesinde birim sorumlusu olmuş yada rahat birimde çalışan bir koyun sürüsü olduktan sonra bizden bi bok olmaz arkadaşım. Geleceğimizi, çocuklarının geleceklerini çalıyorlar hala sesleri çıkmıyor manfaatleri bozulmasın yada biri bişey demesin diye. Bakiyorum da böyle tipler olduktan sonra aldığımız maaş bile fazla. 2 ay sonra toplu sözleşme var yine yetkili sendika %40 enflasyon öngörülen 2024 yili için zam talebini 3+3 olarak yapacak ve hala bu sendikanın konfederasyon olarak 1 milyon üyesi var. Emeği geçenlerin Allah belasını versin

tonem
Aday Memur
15 Haziran 2023 06:58

Kanka bana ilk ay 13500 yatmıştı şuan besi de kapattım 13100 yatmış adamlar benden 12000 fazla aldi


tochinoshin
Aday Memur
15 Haziran 2023 07:54

Ya bu 4D li işçiler size ne etti? Derdiniz ne daha az maaş mı? Gidin o zaman hakkınızı arayın burada ahkam keserek bir yere varacağınızı mı sanıyorsunuz? Saçma sapan yorumlarla 4D lilere saldırmaktan başka bir şey de bilmezsiniz ki siz. İşçi her zaman ve her yerde dünyanın her yerinde memur denen sınıftan fazla alır bunu ilk defa mı görüyorsunuz? Basın istifalarınızı memnun değilseniz 4D sınıfına geçinde görelim sizleri hadi bakalım.


prim peran
Aday Memur
15 Haziran 2023 08:19

sen konuyu yanlış anlamışsın, taşeronda çalışıp hiç bir sınava girmeden ,eğitim aranmadan, ilk okul mezunu benim masamı silen kişi(aşağılamak amaçlı değildir yazdığım ,liyakatla alakalıdır konuyu başka yere çekmeyin) ben milyonların altına her allahın günü imza atıp müfettişlere her denetlemede hesap verirken birde her ay maaşımdan zimmet parası kesilirken benden 12 bin lira fazla alamaz arkadaş, bizim söylediğimiz bu , 4/D lilere isterse 100000 lira maaş bağlasın şahsen beni hiç ilgilendirmiyor , o zaman bana 150000 verecek, birde ben emekli olurken kıdemim tabandan hesaplanacak ama onun brüt maaş ve 35 günden hesaplanacak , 33 yıllık arkadaşım emekli oldu hizmetli kadrosu aldığı para her şey dahil 320000 maaş 8900 , bozdur bozdur harca, ama 4/D li o masamı silen arkadaş emekli olsun en az 700000 alır , eee nerde hak hukuk adalet

tochinoshin, 10 saat önce

Ya bu 4D li işçiler size ne etti? Derdiniz ne daha az maaş mı? Gidin o zaman hakkınızı arayın burada ahkam keserek bir yere varacağınızı mı sanıyorsunuz? Saçma sapan yorumlarla 4D lilere saldırmaktan başka bir şey de bilmezsiniz ki siz. İşçi her zaman ve her yerde dünyanın her yerinde memur denen sınıftan fazla alır bunu ilk defa mı görüyorsunuz? Basın istifalarınızı memnun değilseniz 4D sınıfına geçinde görelim sizleri hadi bakalım.


Maas Fakiri
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:50

memur platformundan uzaklaş lütfen cehalete göz yumamayız.

tochinoshin, 10 saat önce

Ya bu 4D li işçiler size ne etti? Derdiniz ne daha az maaş mı? Gidin o zaman hakkınızı arayın burada ahkam keserek bir yere varacağınızı mı sanıyorsunuz? Saçma sapan yorumlarla 4D lilere saldırmaktan başka bir şey de bilmezsiniz ki siz. İşçi her zaman ve her yerde dünyanın her yerinde memur denen sınıftan fazla alır bunu ilk defa mı görüyorsunuz? Basın istifalarınızı memnun değilseniz 4D sınıfına geçinde görelim sizleri hadi bakalım.

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