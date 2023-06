iscinin memurdan 10bin fazla almasi

sen konuyu yanlış anlamışsın, taşeronda çalışıp hiç bir sınava girmeden ,eğitim aranmadan, ilk okul mezunu benim masamı silen kişi(aşağılamak amaçlı değildir yazdığım ,liyakatla alakalıdır konuyu başka yere çekmeyin) ben milyonların altına her allahın günü imza atıp müfettişlere her denetlemede hesap verirken birde her ay maaşımdan zimmet parası kesilirken benden 12 bin lira fazla alamaz arkadaş, bizim söylediğimiz bu , 4/D lilere isterse 100000 lira maaş bağlasın şahsen beni hiç ilgilendirmiyor , o zaman bana 150000 verecek, birde ben emekli olurken kıdemim tabandan hesaplanacak ama onun brüt maaş ve 35 günden hesaplanacak , 33 yıllık arkadaşım emekli oldu hizmetli kadrosu aldığı para her şey dahil 320000 maaş 8900 , bozdur bozdur harca, ama 4/D li o masamı silen arkadaş emekli olsun en az 700000 alır , eee nerde hak hukuk adalet

sen konuyu yanlış anlamışsın, taşeronda çalışıp hiç bir sınava girmeden ,eğitim aranmadan, ilk okul mezunu benim masamı silen kişi(aşağılamak amaçlı değildir yazdığım ,liyakatla alakalıdır konuyu başka yere çekmeyin) ben milyonların altına her allahın günü imza atıp müfettişlere her denetlemede hesap verirken birde her ay maaşımdan zimmet parası kesilirken benden 12 bin lira fazla alamaz arkadaş, bizim söylediğimiz bu , 4/D lilere isterse 100000 lira maaş bağlasın şahsen beni hiç ilgilendirmiyor , o zaman bana 150000 verecek, birde ben emekli olurken kıdemim tabandan hesaplanacak ama onun brüt maaş ve 35 günden hesaplanacak , 33 yıllık arkadaşım emekli oldu hizmetli kadrosu aldığı para her şey dahil 320000 maaş 8900 , bozdur bozdur harca, ama 4/D li o masamı silen arkadaş emekli olsun en az 700000 alır , eee nerde hak hukuk adalet