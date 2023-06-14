Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 23:12
Memuriyetten istifa sonrası 4b işe başlama süresi var mı?

Merhaba,

4a kadroda iken istifa ettim ve tekrar atandım.

İstifam ile işe başlamam arasında 2-3 günlük bir fark olacak.

Hemen istifam sisteme düşer mi yoksa bekleme süresi vs var mı?

Hemen yeni atandığım kurumda işe başlayabiliyor muyum?

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