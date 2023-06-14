KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Haziran 2023 23:28
Koruma ve güvenlik atama

Genelde güvenlik alımlarında 1.70 boy sınırı istiyorlar. Boy sınırı istemeyen kurum var mı?

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