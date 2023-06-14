Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 23:47
Kayseri'den Malatya'ya tayini çıkan devrelerim

Kayseri'de evi olup, Malatya'ya tayini nedeniyle Kayseri'de ki evi satacak olan devrelerim cevaplarsa sevinirim.

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