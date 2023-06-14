Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 23:52
İl dışı ve idarecilik

Bu sene il dışı tayin isteyip idarecilik başvurusuna yetişme şansım var mı daha önce il dışı yapan arkadaşlar bilgi verebilir mi acaba , doğudan İstanbul'a il dışı yapicam 7 ağustosta şu anki gorev yerimden ayrilisimi yaparsam başka biri aynı gün İstanbul'da vekaletle yeni okulima girişimi yaparsa aynı gün işlenir mi (idarecilik başvuru son tarihi de 8 Ağustos)

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