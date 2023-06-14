Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 23:59
Proje okulundan sonra?

Başka bir şehirde proje okuluna tayinimiz gerçekleşti diyelim 4 ve 8 yıl görev süresi dolduktan sonra görevimizin akıbeti ne oluyor? Şu an görev yaptığımız yere mi gönderiyorlar tekrardan?


popcorn007
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 00:13

araştırdım şimdi sadece il içi oluyormuş.


Abıhayat2
Aday Memur
15 Haziran 2023 03:33
Normal il içi yer değiştirme döneminde proje okulları da yansıtılacak mi yoksa ayrı bir zaman diliminde mi proje okullarına atama yapilacak?
popcorn007, Bugün

araştırdım şimdi sadece il içi oluyormuş.


bahçesaray
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:41
İl emri alınıp, il içi yaparsınız

popcorn007
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 12:44

teşekkürler.

bahçesaray, 8 saat önce
İl emri alınıp, il içi yaparsınız
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