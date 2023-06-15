Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Son Sayfa

15 Haziran 2023 00:34
Haziran maaşından elinizde ne kadar kaldı?
Ben başlayayım.tüm borçları ödedikten sonra 430 tl kaldı.şimdi temmuzu bekleme zamanı.

gardiyan4255
Memur
15 Haziran 2023 00:40
0 tl

serserigonlum06
Aday Memur
15 Haziran 2023 00:47

Yalan yok 2000 tl kaldı maaş yattıktan hemen sonra napcaz bilmiyorum

gardiyan4255, Bugün
0 tl

Mhsncrk
Aday Memur
15 Haziran 2023 00:53
Sıfıra sıfır. Kartlara devam.

gardiyan4255
Memur
15 Haziran 2023 01:04
Kardeşim şu temmuzu bekliyoruz işte kartlara devamkee
serserigonlum06, Bugün

Yalan yok 2000 tl kaldı maaş yattıktan hemen sonra napcaz bilmiyorum


2ven
Aday Memur
15 Haziran 2023 01:31

Kalmadı hatta -6000 civarındayım.


wiseelit
Memur
15 Haziran 2023 02:33

haziran maaşımdan şu an itibariyle -48,95 kaldı yani hala borçluyuz eksi deyim para bulmam lazım


baris5866
Aday Memur
15 Haziran 2023 03:58
-4000

Aksak bey
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 05:02

137 lira 41 kuruş. Fatura ve borçlar. Kira derken sağ salim temmuza çıkarız inşallah.


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
15 Haziran 2023 05:31

Tüm borçları ödedikten sonra 3200 lira kredi kartı kaldı. Yani şuan -3200 TL ile Haziran'a giriş yaptım. Ayrıca -6000 lira eski maaş bankamın KMH'ı da mevcut Allah'tan şimdilik sıkıştırmıyorlar.

Allah yardımcımız olsun. Temmuz tam bir muamma ve kaos şuanda.


serpili
Başbakan Müsteşarı
15 Haziran 2023 07:48

eksiye düştüm memuriyet hayatım boyunca ilk defa bu ay


Mastakillah78
Aday Memur
15 Haziran 2023 08:01

Eksideyim.


Yekmaleli
Memur
15 Haziran 2023 08:02
-7bin

uzeyiryzc
Aday Memur
15 Haziran 2023 08:17

-4000 tl. Kartı kartala kapatacaz mecbur zamlı maaş alana kadar.


satac123
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 08:55

Borçlar bitmeden maaş bitti.


fagex
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:01
-46000,

Arcey2743
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:05

Borçları ödedikten sonra 0 TL kalıyor. sonra yine borç .... Tam bir kısır döngü... Maaşın alacaklılara gitmesi arasında taşıyıcı görevi görevi görüyorum....


tıbbisekreter.
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:15

15 bana 15 hanıma kaldı bereket versin.


eriyenmaaşım
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:19

Haziran maaşından bana DERT kaldı, TASA kaldı canım kardeşim


doks
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 09:20

Borçları verdim, üste kalanı da Akbank yüzde 40 faiz veriyor oraya koydum.


sozdemir37
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:50

kartların asgati tutatrını yatırdım 1000 Tl kaldı bozdur bozdur harca !

26 yılllık memurum 1/4'ündeyim eşim çalışmıyor 2 çocuk ..maaş 14571 TL

Toplam 25 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Haziran maaşından elinizde ne kadar kaldı?SGK Personelleri Sosyal Güvenlik Tazminatı istiyor!Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Maaşlar yattı ve bitti!Deprem tazminatıKira yardımı hk.

Sözlük

En başarılı açık parfümler ve kodları 1 jose mujica 1 yine arkamdan bir işler çevriliyor hissi 3 çok amaçlı 1 kadın gibi düşünmek 1 agave 1 komplo 1 mide yanması 3 bikoz 1 sözlükte yalnız kalmak 2

Son Haberler

Gün sonu döviz fiyatlarıİmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanmasına başlandı70 saatte söndürülen iş merkezi hakkında İmamoğlu suçlandıÇevre Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın deprem bölgesine gidecekKEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi ilk atış testini başarıyla tamamladı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor