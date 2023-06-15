Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 00:49
2023 haziran maaşı kalan .

Evet , az önce maaş yattı ve ödemeler yapıldı yarım saat için de maaşın % 85 'i buhar oldu. Nasıl bir kısır döngüsü bu. Sizde durumlar nasıl?


Mhsncrk
Aday Memur
15 Haziran 2023 00:51
Bizde %100'ü buhar oluyor hocam.

Mustafa2302
Aday Memur
15 Haziran 2023 02:55

Şuan cumhuriyet tarihinin belki de en harika uysal bütün devletlerin istediği hedeflediği memur tipi olduğumuzu düşünüyorum neden böyle olduk sanırım hepimiz çok zor şartlarda memur hemşire polis öğretmen olabildik benim babam ilkokul mezunu TCDD işçiydi yeni emekli oldu işi de o kadar kolaydı ki anlatamam evde yatmakla aynı sayılır emekli maaşı da memur dan fazla kayınbabam da emekli öğretmen ama oda kolay bir şekilde öğretmen olmuş bız ise en az iki üniversite bitirmiş ve KPSS + mülakat süreci yaşamış olduğumuzdan işimizi kaybetme korkusu yaşadığımızı düşünüyorum ben malum sendikaya üye değilim en azından geçinemeyen insanların hakkına girmiyorum. Bu arada maaştan kalan 3000 tl


baris5866
Aday Memur
15 Haziran 2023 03:57
-4000

doks
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 09:22

Daha maaşımın tamamı yatmadı bile.


fakir.adam
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 10:13

11300tl alıyorum. iyi para. elimdede epey bir miktar kaldı hamdolsun.


dca23
Şef
15 Haziran 2023 10:36

hiç dokunulmamış 750 TL kaldı

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