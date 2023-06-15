Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 01:00
Memurlarnet '3600 Ek Gösterge Vaadi Unutulmamalı' Haberi Yapmalı
Bu platform eğer memurlara aitse! 3600 Ek Gösterge vaadini gündeme taşımalıdır. Duyuyormusunuz! Sayın EDİTÖRLER.

2ven
Aday Memur
15 Haziran 2023 01:33

Hükümetten memurlar.net yönetimine öyle bir emir gelmezse yapmaz.


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
15 Haziran 2023 07:28
Memur-Sen, TBMM'de ilk olarak memur maaş düzenlemesinin geçirilmesini istiyor https://www.memurlar.net/haber/1068172/
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