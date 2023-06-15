Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 01:36
İller arası geçici görevlendirme
İyi akşamlar arkadaşlar. İsteğe bağlı geçici görevlendirme isteyebilir miyiz? İstediğimizde onayı kim veriyor Ankara mı il/ilçe sağlık müdürlüğü mü?

sefazoldamlasi
Aday Memur
15 Haziran 2023 11:44
Bilgisi olan yok mu

Kadir mavzer
Aday Memur
15 Haziran 2023 14:03

il sağlık müdürlüğü onaylar

Toplam 2 mesaj

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